F1: George Russell defende remoção da última chicane de Barcelona

Serão muito poucos os que gostam ou defendem a chicane do último setor do circuito de Barcelona e George Russell defende que para haver melhores corridas no traçado catalão se deveria mudar aquela zona.

O jovem piloto britânico quer que a associação e pilotos participe de forma mais ativa nas mudanças das pistas ou na criação das novas, usando o feedback dos pilotos:

“Boas corridas atraem mais fãs”, disse ele ao RaceFans. “Mostra a F1 na sua melhor luz. As corridas provavelmente não têm sido suficientemente boas como um todo ao longo dos últimos 20 anos para ser honesto. Talvez também não tenham sido suficientemente puras. Os momentos em que vemos boas corridas são quando há um grande diferença nos pneus entre os carros, caso contrário não se pode simplesmente ultrapassar ou lutar. Estamos a tentar encontrar uma forma de propor e apresentar quase como alvos para a F1, para a Pirelli, dizendo que é isto que precisamos dos carros, é isto que precisamos dos pneus, é isto que precisamos dos circuitos para promover uma boa corrida”.

No caso do circuito catalão Russell foi mais específico:

“O circuito oferece corridas bastante pobres e as corridas lá são sempre bastante aborrecidas”, disse ele. “No geral, pensamos que se o circuito voltasse às duas últimas curvas que existiam há 15 anos, as duas curvas rápidas, seriamos capazes de seguir um pouco mais de perto o nosso adversário, chegar à recta a uma velocidade mais elevada, o efeito de cone de aspiração seria maior.”

“Para os fãs, seria ver os carros a uma velocidade muito superior. Para os pilotos , seria uma curva incrivelmente rápida, o que é excitante. É melhor para todos. E isso é uma correção fácil a um circuito que é bastante pobre”.

“Não é tão simples como dizer ‘certo, vamos mudar este circuito e reverter'”, disse Russell. “Mas isto é algo que poderia ser feito a partir do próximo ano”.