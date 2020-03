F1, George Russell: “Continuamos a ser o carro mais lento…”

George Russell já passou algumas horas dentro do novo monolugar da Williams, o FW43, mas apesar de estarem um pouco melhor do que no ano passado, o britânico admite que o Williams continua a ser o carro mais lento da grelha de Fórmula 1.

“Sem dúvida nenhuma de que estamos numa posição melhor. Mas, realisticamente, continuamos a ser o carro mais lento. Conseguimos reduzir a diferença, ou seja, o objetivo do inverno foi conseguido.”

“Vamos para Melbourne, mas não esperam que estejamos na Q2 ou na Q3. Temos de manter as nossas expetativas assentes na terra. No ano passado não estivemos bem. Este ano podemos é esperar por alguns erros e subir mais.”