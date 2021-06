F1: George Russell confia na FIA | AutoSport

George Russell, piloto da Williams e um dos diretores da GPDA (associação de pilotos de F1), prefere não criticar a FIA, ao contrário de outros pilotos que criticaram duramente Michael Masi pela demora no envio do Safety Car após os dois acidentes na corrida do GP do Azerbaijão.

Sebastian Vettel, também diretor da GPDA, foi um dos pilotos que questionou a demora na ativação do Safety Car. “Estava a pensar porque demorou tanto tempo quando Max teve o acidente para que o Safety Car saísse. Era bastante claro que ele estava de pé no meio da pista. Demorou um pouco, mas vamos ver…vamos descobrir porquê”.

Já Russell diz que, “obviamente, confio na FIA para fazer aquilo que for correto, por isso se foi uma bandeira vermelha, um Safety Car, bandeiras amarelas, eles são os peritos”.