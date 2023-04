F1: George Russell concorda com a ideia de ter apenas um treino por fim de semana | AutoSport

A F1 continua a ponderar mudanças no formato do fim de semana e a possibilidade de vermos o número de treinos reduzir parece ganhar força. George Russell concorda com a ideia.

Segundo o piloto da Mercedes, apenas um treino é suficiente para a F1, mostrando mente aberta nas novas abordagens, dando o exemplo das corridas Sprint:

“Obviamente, quanto mais treinos, mais rápido estaremos, mais confortável estaremos no carro”, disse Russell. “Não acho correto que a Fórmula 1 tenha três vezes a quantidade de treinos que se tem nas categorias F3 e F2. Devem ser eles a ter mais treinos, também porque estão a fazer menos corridas, não conseguem testar isso muitas vezes. Nenhuma treino seria muito pouco”, disse ele. “Eu não era a favor das corridas de sprint inicialmente, mas passei a gostar muito das corridas de sprint e ter ação numa sexta-feira, penso eu, é vital para todos nós e também para o fator entretenimento”.