F1, George Russell: “Cargo na GPDA abriu-me os olhos” | AutoSport

George Russell pode ser um jovem piloto mas assumiu o papel de diretor da GPDA (Associação de pilotos de GP). Russell considera que esse cargo lhe abriu os olhos para pormenores que antes não dava relevância:

Falando da sua experiência com a GPDA em 2021, disse Russell: “Eu diria que aprendi que há muito mais do que aquilo que se vê. Aprendi que se vive e aprende sempre com as situações e o desporto está em constante evolução e nunca é suficiente, se é que isso faz sentido.”

“Está-se sempre a lutar por mais, é o aspeto da segurança que é chave, além de encontrarmos também formas de tentar melhorar os regulamentos desportivos para tornar a corrida melhor. Por vezes há um período muito atarefado, outras vezes não há nada a acontecer. Tudo depende da situação e do que está a acontecer no mundo do desporto automóvel na altura e de como podemos tentar melhorar certas situações. A nível pessoal, gostei muito do envolvimento e isso abriu-me os olhos para as coisas”.