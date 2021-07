F1: George Russell assustou a Williams | AutoSport

Ao ir para a grelha de partida do GP da Áustria, George Russell queixou-se de alguma instabilidade na traseira do carro, o que fez temer o pior. No entanto o jovem britânico conseguiu fazer uma excelente corrida. Jost Capito admitiu que podem ter sido os nervos a trair Russell.

O CEO da Williams afirmou que os engenheiros não encontraram nada de anormal no carro do #63 e que Russell não teve mais queixas:

“Penso que ele estava um pouco sensível demais e um pouco nervoso”, disse Capito. “Nada não vimos nada nos dados e quando olhámos para o carro. Ele também não relatou nada durante a corrida. Não havia lá nada. Estou muito feliz por todos estarem desapontados porque há quatro semanas atrás, todos teriam aplaudido pelo 11º lugar”, acrescentou Capito. O décimo segundo lugar em França foi fantástico. Ficar dececionado com o 11º lugar mostra agora o fogo da equipa e o entusiasmo que a equipa tem. Se tivéssemos dito antes desta jornada tripla o que iríamos conquistar, todos nos teriam declarado loucos. Agora até estamos desiludidos! Penso que isso mostra o caminho que estamos a seguir como uma equipa”.

“Será muito difícil ficar lá [perto dos dez primeiros]”, disse Capito sobre a próxima corrida em Silverstone. “Vai depender muito das condições climatéricas. Todos sabem que o vento em Silverstone pode ser muito complicado. Se for muito ventoso, entramos em problemas. Se não estiver muito vento, podemos ter a oportunidade de estar algures perto de onde estivemos”.