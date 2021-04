F1, George Russell: “As futuras pistas deviam inspirar-se em Portimão”

Dentro de um mês, já caiu o pano sobre o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, mas para podermos perceber um pouco melhor o que temos em mãos, atente no que escreveu na francesa AutoHebdo sobre a pista de Portimão, George Russell: “Adoro esta pista, porque as curvas fluem suavemente e a pista tem grandes mudanças de elevação. O perfil das curvas permite fazer trajetórias muito diferentes, porque as entradas das curvas são bastante largas. Não temos ‘carris’ específicos de trajetória. Isto ajuda realmente muito a ação em pista, uma vez que se pode mudar de posição para evitar ficar na esteira de um concorrente. Algumas das curvas são cegas, mas isso apenas contribui para a diversão de andar nesta pista. As futuras pistas deviam inspirar-se neste traçado”.