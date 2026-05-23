F1: George Russell aponta lições de Miami e espera resposta da Mercedes no Canadá

À entrada para o fim de semana do Grande Prémio do Canadá, George Russell traçou um retrato sereno do arranque de temporada, recusando qualquer sinal de preocupação apesar dos contratempos recentes. O piloto da Mercedes acredita que as lições retiradas de Miami poderão ser úteis nas próximas corridas e admite esperança de que as novas atualizações tragam um passo competitivo em Montreal.

#63 George Russell (GBR) Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (DEU) Mercedes-AMG F1 W17 E Performance, during the 2026 Formula One Canada Grand Prix, 5th round of the 2026 Formula 1 World Championship, taking place from May 22 to 24, 2026 on Circuit Gilles Villeneuve in Montreal (CAN) Copyright /Philippe Nanchino/ MPS Agency

Venceste aqui em Montreal o ano passado. Sempre andaste bem neste circuito. Estás muito ansioso por entrar em pista?

GR: Estamos no final de maio, realizámos apenas quatro corridas e este ano tem parecido tudo muito desorganizado até agora. Por isso, estou ansioso por começar a correr a sério, por ter mais corridas seguidas e por entrar num certo ritmo. Miami foi, obviamente, um fim de semana muito difícil para mim, mas retirou-se uma quantidade enorme de aprendizagens e sinto-me pessimamente bem à entrada para este fim de semana.

Qual foi a maior aprendizagem de Miami?

GR: Acho que muitos de nós estivemos de tal forma focados na gestão de energia que todos os problemas do passado em lidar com os pneus, com a afinação e com os aspetos fundamentais das corridas acabaram por ser deixados para segundo plano. Como estávamos demasiado focados na gestão de energia, deixámos passar algumas coisas fulcrais, e isso serviu como um bom pequeno lembrete. Por muito doloroso que tenha sido, foi um fim de semana extremamente necessário, porque acho que se vai revelar muito benéfico para o resto do ano.

Toda a gente está interessada em ver a primeira grande atualização da Mercedes esta temporada. O que esperas dela?

GR: Bem, espero que seja tão competitiva como aquilo que vimos as atualizações da McLaren e da Ferrari trazerem em Miami. Eles claramente deram um passo em frente decente. Os nossos números parecem bastante promissores, mas sabemos que isso pode não se correlacionar dessa forma na realidade. Portanto, não há nenhuma ciência que nos diga que não será competitiva, mas, como referi, até rodarmos em pista, haverá sempre algumas incógnitas.

Falaste sobre o foco de toda a gente na unidade de potência. Posso puxar-te para esse tema e saber o que pensas sobre o limite de recarga de 6MJ na qualificação, o mais baixo da temporada até agora? Como é que isso te vai afetar dentro do habitáculo?

GR: Para ser sincero, não acho que vá afetar muito. Acho que é a decisão correta. Ao ver as simulações, não parece que estejamos a perder velocidade ao fim das retas. Não deverá haver nenhuma excentricidade em termos de levantar o pé ou fazer condução por inércia (lifting and coasting) durante a volta. Por isso, é definitivamente a direção certa e penso que aqui deverá ser mais simples.

Estavas a falar das atualizações que têm aqui, mas até que ponto consideras importantes as atualizações que têm também no software para vos ajudar durante o procedimento de partida?

GR: Bem, obviamente que as partidas são um grande foco para nós, porque esse é claramente o nosso maior ponto fraco. Sabemos que a curto prazo vai ser difícil obter grandes ganhos, e estamos obviamente a tentar o mais que podemos para resolver isso a curto prazo. Mas há também alguns itens a médio prazo nos quais precisamos de fazer alterações e continuar a melhorar. E, claro, as partidas de corrida são algo que não conseguimos praticar com muita frequência. Não se consegue praticar mesmo isso no simulador. Em algumas corridas, nem sequer nos treinos livres é permitido praticar as partidas. Portanto, continuaremos a dar o nosso melhor para melhorar.

Falaste um pouco sobre a natureza intermitente deste ano e também tiveste um pouco de azar. No entanto, em termos das tuas sensações com o carro, não há a sensação de que ele, de alguma forma, não case com o teu estilo de condução ou algo do género?

GR: Não, acho que depende muito do circuito, da mesma forma que acontecia no ano passado. Penso que toda a gente tem circuitos mais fortes e circuitos mais fracos. E, como disse, se olhar para as coisas de forma objetiva, Miami foi o único percalço, tal como acabou por ser para mim no ano passado também. Por isso, espero que seja uma corrida em 22 onde as coisas são assim. Tem sido um início um pouco complicado, com um pouco de azar na China e no Japão, e a época poderia estar num cenário totalmente diferente se isso tivesse sido ligeiramente diferente. Portanto, como referi, não há motivo para preocupação. É manter o foco habitual (business as usual) e ver o que este fim de semana nos traz. E também ao entrar na fase europeia da temporada, quando estivermos todos com um pouco mais de ritmo, com algumas jornadas duplas e triplas no final do ano, as coisas mudam muito rapidamente.

Podes explicar pormenorizadamente, por favor, porque é que esta pista é tão boa para ti, como vimos no ano passado?

GR: Bem, acho que nos últimos dois anos esta pista adequou-se mais ao nosso carro, porque claramente demonstrámos melhor desempenho em condições mais frias. Vencemos em Vegas, vencemos no Canadá. Fiz a pole aqui nos últimos dois anos e acho que essa foi a maior razão. O Kimi [Antonelli] também esteve no pódio aqui no ano passado, ambos tivemos um desempenho muito bom. Portanto, nas primeiras três corridas do ano, obviamente vencemos como equipa. Nas primeiras quatro corridas do ano passado não vencemos. Depois chegámos ao Canadá e vencemos. Isso não garante que vamos vencer outra vez este ano. É apenas uma pista de que gosto. Gosto do fluxo, gosto da natureza de média velocidade das curvas. Sim, desfruto bastante aqui.

Gostavas de fazer as 24 Horas de Nürburgring como o Max e o Pierre (Gasly)?

George Russell: Sim, sem dúvida que gostaria, um dia mais tarde. Para ser sincero, tal como o Pierre disse, ver o Max no fim de semana passado foi bastante fixe. Já acompanhei a corrida no passado e essas provas de 24 horas — essa e Bathurst também — são simplesmente brutais. Todos nós estamos numa posição ligeiramente diferente da do Max. Obviamente, nós também estamos a tentar lutar por vencer um Campeonato do Mundo, mas ele está numa posição luxuosa que lhe permite fazer o que bem entende. E sim, isso é fantástico para ele. E ele fez um excelente trabalho.

Conseguirias ver-te a fazer isso juntamente com o Max como colegas de equipa?

GR: Sim, nunca se deve dizer nunca. Quem sabe? Como disse, nunca se deve dizer nunca. O Max é obviamente um dos melhores. Fui muito questionado no ano passado sobre ser colega de equipa dele, mas mais na Fórmula 1 do que propriamente a partilhar um carro. Estou recetivo a isso e apreciaria muito a oportunidade de ir sempre contra os melhores; era assim que me sentia quando era colega de equipa do Lewis, e é assim que me sinto em relação ao Max. Como qualquer piloto, queres medir forças diretamente com os melhores.

Excetuando a experiência, qual das tuas qualidades como piloto achas que te poderia dar vantagem no campeonato?

GR: Tenho de ser sincero, estou apenas a olhar para mim próprio como o meu principal concorrente. E tem sido isso que tenho feito ao longo dos últimos sete anos em toda a minha carreira na Fórmula 1. Sei que, se cumprir todos os meus requisitos, sei que posso bater qualquer um. E esse foi o caso no ano passado quando era colega de equipa do Lewis, e foi o caso quando era colega de equipa do Kimi, e no ano anterior quando era colega de equipa do Lewis. Portanto, não estou a procurar a minha vantagem sobre mais ninguém. Estou a olhar para a forma como extraio o máximo de mim próprio, com os meus engenheiros, a partir da afinação do carro e dos pneus. Sei que se cumprir todos esses requisitos, posso ganhar. Esse é o meu objetivo.

Estás focado em ti próprio, obviamente, mais achas que o Kimi deu um passo em frente este ano?

GR: Acho que o Kimi foi excecionalmente rápido durante todo o ano passado. A grande diferença foi que estávamos na luta direta com uma série de outras equipas e cada sessão era um desafio. No ano passado, até mesmo passar da Q1 envolvia muita pressão, muito stresse para entrar na Q3. O mesmo se aplicava às partidas de corrida: se fizéssemos uma má partida no ano passado, não conseguíamos simplesmente recuperar as quatro ou cinco posições que perdíamos porque não tínhamos aquela vantagem de ritmo. Portanto, sem dúvida alguma, ele está a apresentar-se a um nível realmente fantástico, mas eu sabia que isso estava lá dentro dele e vi-o no ano passado. Por isso, sim, ele é um piloto fantástico.

Ano após ano, como medes a tua progressão? É apenas uma questão de vitórias, pódios e resultados?

GR: Bem, acho que a beleza na Fórmula 1 é que cada ano é diferente. Se olhares para um jogador de ténis, ele está a lidar com o mesmo tipo de ambiente, com a mesma raqueta, as mesmas bolas, terra batida, piso rápido, ano após ano, por isso consegues medir realmente essa progressão. Como piloto, este ano temos pneus diferentes, uma unidade de potência diferente, carros diferentes. Vais para cada fim de semana de corrida e as condições são diferentes. As condições deste fim de semana vão ser diferentes das condições aqui no Canadá há 12 meses. Por isso, é muito difícil medir essa progressão porque a limitação, ou digamos, a fraqueza que estás a tentar melhorar, pode mudar ano após ano, e num ano pode ser o teu forte e no outro o teu ponto fraco. Portanto, como piloto, penso que tens apenas de ser sempre adaptável a tudo o que te seja colocado à frente.

FOTOS MPSA Philippe Nanchino