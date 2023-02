F1, George Russell ansioso “para ver se o W14 está à altura das nossas expectativas” | AutoSport

George Russell foi o piloto que conquistou a única vitória da Mercedes em 2022, numa primeira época a tempo inteiro do britânico com a equipa e que ficou muito aquém do que esperava, devido às dificuldades com o monolugar. O W13 foi dos monolugares que mais sentiu o efeito oscilatório e os pilotos sofreram bastante com o ‘porpoising’ e ‘bouncing’ até que entrou em vigor a diretiva técnica da FIA que levou os carros a sofrerem menos com este efeito, além da equipa ter trabalhado muito no desenvolvimento do carro. Terminou a época com o registo do triunfo em Interlagos e chega a 2023 otimista com o que vê do novo carro.

“Estou incrivelmente impressionado com a forma como a equipa desenvolveu o carro durante toda a época passada. Ao longo de 2022, temos vindo a ganhar dinamismo e estamos excitados por ver como foi o progresso durante o inverno”, disse Russell. “Esteticamente parece fantástico! É ousado, agressivo e destaca-se”.

A última época trouxe a primeira pole position de George Russell e a vitória no Grande Prémio de São Paulo, mas o piloto está de olho em mais sucessos este ano. “Tem sido um longo inverno e há muita ansiedade para ver se o W14 está à altura das nossas expectativas. Estou entusiasmado e, embora haja muito de conversa nesta altura da época, precisamos agora de ver qual é o nosso desempenho quando o carro for para a pista”.