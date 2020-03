F1, George Russell: “Ainda somos os mais lentos”

A época 2020 começou com optimismo para a Williams. Depois de duas épocas horríveis, a equipa britânica parece ter encontrado o caminho certo para sair da crise.

Se 2018 já tinha sido mau, com um carro fraco, fruto de uma mudança de conceito que não deu resultado, 2019 foi ainda pior com problemas de organização interna e falhas graves para uma equipa de topo. A Williams teve de reagrupar, encontrar as falhas e olhar para o futuro de uma forma diferente. As primeiras impressões de 2020 foram boas, com um carro aparentemente fiável, uma evolução do chassis do ano anterior. George Russell, piloto Williams, acredita que, apesar dos sinais positivos, a Williams tem ainda muito que evoluir:

“Sem dúvida, estamos numa posição melhor”, disse ele, “mas acho que ainda somos o carro mais lento. Não vou me empolgar, mas definitivamente reduzimos a diferença. É tudo o que poderíamos esperar durante o inverno e iremos a Melbourne para confirmar isso. Mas, como eu disse, não esperem ver-nos na Q2 ou Q3. Melhoramos, mas as expectativas estão todas sob controlo. “

“No ano passado, mesmo fazendo melhor do que o carro permitia, ainda éramos 19º “, disse ele. “Então, espero que este ano, quando as pessoas escorregarem, tenhamos um bom desempenho, para aproveitar oportunidades.”

“Mas, como eu disse, as expectativas estão sob controlo. Como Williams, queremos progredir muito mais na grelha. Os objetivos não são apenas ser bons no fundo da tabela, mas queremos fazer grandes progressos. Espero que este seja um ponto de viragem, mas é um longo caminho. Eu acho que a McLaren é o melhor exemplo disso, quanto tempo eles levaram para recuperar? Então é melhor cumprir do que prometer demais. Mas do meu lado e de todos na Williams, vamos a Melbourne para tentar tirar tudo do carro. ”