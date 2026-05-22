F1: George Russell afasta alarmismo sobre desvantagem no campeonato

George Russell garantiu esta quinta-feira que não vê motivos para alarme face aos 20 pontos que o separam do líder do campeonato, o companheiro de equipa Kimi Antonelli, antes do Grande Prémio do Canadá. O piloto da Mercedes, vencedor em Montreal no ano passado, disse encarar a corrida como “mais uma prova” e mostrou-se otimista quanto ao impacto do primeiro grande pacote de atualizações que a equipa irá introduzir no W17.

A diferença entre os dois pilotos da Mercedes aumentou após o Grande Prémio de Miami, onde Antonelli somou a terceira vitória consecutiva da temporada, enquanto Russell terminou apenas na quarta posição. Ainda assim, o britânico desvalorizou a pressão gerada pela classificação nesta fase inicial do campeonato.

“É apenas mais uma corrida para mim. Nem sequer estou a pensar no campeonato”, afirmou Russell em Montreal. “Sei do que sou capaz. Sei a velocidade que tenho. Obviamente, Miami foi um fim de semana mau”, acrescentou, insistindo que “não há necessidade de entrar em pânico”.

Miami deixou lições importantes

Russell reconheceu que a ronda norte-americana foi particularmente difícil, mas considera que a experiência poderá revelar-se útil para o restante campeonato. Segundo o piloto, a gestão de energia tem dominado tanto o foco das equipas que alguns fundamentos tradicionais acabaram relegados para segundo plano.

“Acho que, para muitos de nós, estamos tão concentrados na gestão de energia que questões como os pneus, o acerto do carro e os fundamentos da corrida ficaram em segundo plano”, explicou. O britânico admitiu que a Mercedes falhou aspetos importantes em Miami por estar focada noutras áreas, mas considera que esse erro serviu de alerta numa fase ainda precoce da temporada: “Por muito doloroso que tenha sido, foi um fim de semana de que precisávamos, porque acredito que vai ser muito benéfico para o resto do ano”, disse.

Mercedes leva atualizações para Montreal

O Grande Prémio do Canadá marca também a introdução do primeiro pacote significativo de evoluções da Mercedes em 2026. Depois de McLaren e Ferrari terem apresentado melhorias visíveis em Miami, Russell espera agora que a formação alemã consiga dar um passo semelhante em competitividade.

Russell confia nos dados, mas mantém cautela

“Espero que seja tão competitivo como aquilo que vimos das atualizações da McLaren e da Ferrari em Miami, porque eles deram claramente um passo em frente”, referiu. Ainda assim, deixou uma nota de prudência: os números internos são encorajadores, mas o comportamento real do carro só ficará claro em pista. Russell explicou que não existem sinais que indiquem falta de competitividade do novo pacote, embora sublinhe que haverá sempre incógnitas até ao momento em que o monolugar for testado em condições reais.

Numa fase em que Antonelli lidera internamente a Mercedes e reforçou a candidatura ao título nas primeiras quatro corridas, o fim de semana de Montreal poderá servir de ponto de viragem para Russell, tanto no plano competitivo como na resposta da equipa à evolução dos adversários.

FOT MPSA Agency