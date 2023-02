F1, George Russell acredita ter “um carro capaz” de lutar por vitórias | AutoSport

A Mercedes não teve uma manhã de segundo dia de testes tranquila, mas acreditam ter produzido um carro forte que lhes permita vir a lutar mais vezes por vitórias durante a temporada. George Russell reforçou essa ideia na conferência de imprensa da hora de almoço de hoje, apesar de dizer que será importante o desenvolvimento durante o ano.

“Acreditamos definitivamente que acabaremos por ter um carro capaz de entrar nesta luta”, disse o piloto britânico. “Se vamos ter isso no próximo fim de semana no Bahrein, penso que talvez seja um pouco exagerado. Parecem [Red Bull e Ferrari] muito fortes, muito estáveis e, obviamente, Max está a ter um desempenho muito bom, mas não há razão para, eventualmente, não conseguirmos chegar lá em algum momento deste ano, e sempre vimos a força da Mercedes no seu programa de desenvolvimento”.

O piloto, que está agora ao volante do W14, garante que sente o novo monolugar melhor do que no ano passado, enquanto a “fiabilidade tem sido forte [suficiente] para nos permitir completar o programa de testes”.