F1: George Russell acredita no título em 2025

O piloto da Mercedes, George Russell, acredita que a sua equipa está bem preparada para lutar pelos títulos no próximo ano, depois de ter perdido uma vitória devido a uma infração técnica.

Russell tinha vencido a corrida em Spa-Francorchamps a partir do sexto lugar da grelha com uma estratégia de uma paragem, mas o seu carro foi posteriormente ilegal (peso a menos), o que levou à sua desclassificação e deu a vitória ao seu colega de equipa Lewis Hamilton.

Apesar do revés, Russell está otimista quanto às perspetivas da Mercedes, encarando a atual época como uma preparação para uma forte corrida pelo título em 2025. Reconhece os desafios dos últimos anos para tornar o carro competitivo, mas continua motivado e entusiasmado para a segunda metade da época. Russell está confiante de que a Mercedes, juntamente com outras equipas como a McLaren e a Ferrari, pode lutar pelas posições da frente e prevê uma batalha competitiva no próximo ano.

“Sem dúvida. Penso que para todos nós, tem sido um par de anos difícil colocar o carro num lugar onde podemos lutar consistentemente por vitórias. Mas estou muito motivado e entusiasmado para a segunda metade da época, que, em última análise, se aproxima de 2025. E quando olhamos para a concorrência atual, não há razão para não podermos lutar. E se a época começasse em Montreal, a classificação do campeonato seria muito, muito diferente. Por isso, vai ser ótimo. Há muita, acho que há muita motivação de todas as outras equipas para voltarem à frente, da McLaren, da Ferrari, de nós próprios. Por isso, de certeza que não vai ser fácil. E espero que tenhamos uma boa luta no próximo ano”, concluiu Russell.