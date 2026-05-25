F1: George Russell abandona no Canadá e atrasa-se na luta pelo título: “Incrédulo!”

George Russell foi forçado a abandonar o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1 devido a uma falha mecânica, numa altura em que liderava a corrida em Montreal. O contratempo técnico do piloto da Mercedes entregou a vitória ao seu colega de equipa, Kimi Antonelli, deixando Russell visivelmente frustrado e numa situação consideravelmente mais complexa na luta pelo Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Tão frustrado, que até recebeu uma reprimenda por ter atirado o HANS para a pista, sendo multado em €5000, com pena suspensa por 12 meses.

Depois do seu Mercedes parar na pista, Russell atirou para o chão o HANS, que caiu na pista. Russell pediu posteriormente desculpas.

O abandono ocorreu de forma abrupta na 30ª volta do circuito Gilles Villeneuve. Até à avaria na unidade de potência do seu monolugar, Russell, que havia conquistado a pole position, protagonizava um duelo intenso e renhido com Antonelli pela liderança da prova. Com o triunfo do jovem italiano — o quarto consecutivo na presente temporada —, a desvantagem pontual do britânico face ao líder do campeonato fixou-se agora nos 43 pontos, antes da próxima etapa em Mónaco.

Frustração e descrença com a Unidade de Potência

No final da corrida, o piloto da Mercedes não escondeu o desalento pela quebra de fiabilidade do carro quando ocupava a primeira posição. “Incrédulo!”, afirmou Russell ao ser questionado sobre o problema mecânico. “Parece que alguém não quer que eu lute por este campeonato. Em três das últimas cinco corridas, houve algo que correu mesmo contra nós. Estou simplesmente sem palavras neste momento”, desabafou o britânico.

A quebra mecânica interrompeu um embate que já vinha a empolgar as bancadas desde sábado, repetindo as escaramuças registadas na corrida Sprint. O piloto manifestou que pretendia continuar a lutar em pista por mais 30 voltas para perceber o desfecho natural da corrida, lamentando o desfecho precoce do Grande Prémio.

Resposta aos críticos em fim de semana de alto nível

Apesar do desaire técnico, Russell procurou retirar aspetos positivos do seu desempenho individual na pista canadiana, utilizando o forte ritmo demonstrado para responder às críticas de que tinha sido alvo recentemente no seio do paddock.

O britânico salientou que o fim de semana serviu para calar os céticos após o desempenho menos conseguido em Miami. Ao sintetizar a sua prestação com a obtenção da pole e vitória na Sprint, a pole position para a corrida principal e a liderança da prova, George Russell assegurou saber perfeitamente do que é capaz, mostrando-se muito satisfeito com a forma como geriu a condução e as batalhas em pista com o seu colega de equipa.

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