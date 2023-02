F1, George Russell: “A Williams não podia ter contratado alguém melhor” | AutoSport

James Vowles assumiu esta semana as rédeas da Williams. Para George Russell, que conhece a realidade da Williams e o trabalho de James Vowles na Mercedes e reconhece que a Williams fez uma excelente opção.

Falando sobre a saída de Vowles, Russell minimizou os efeitos da saída do ex-líder da estratégia da Mercedes, mas reconheceu o valor do compatriota:

“Em primeiro lugar, estou realmente feliz por James”, disse Russell. “Penso que ele merece a oportunidade, e é um trabalhador incrivelmente esforçado. Para nós, pessoalmente, a um nível estratégico, quando se tratava de estratégias de corrida, James já tinha de certo modo entregue as suas funções a outros dentro da equipa. Ele estava apenas a supervisionar, mas, na verdade, durante todo o ano passado, as decisões estavam a ser tomadas por outros, por isso, nesse aspeto, James deixou-nos em mãos muito competentes. Tenho a certeza de que ele vai encontrar algumas surpresas. Naturalmente, quando já passou tanto tempo numa equipa destas [Mercedes] com tantos campeonatos conquistados, a realidade que vai encontrar é diferente. Mas, para ser honesto, não consigo pensar em ninguém melhor para o trabalho que a Williams precisa de realizar”.