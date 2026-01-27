F1, George Russell: “A potência é impressionante”

George Russell acredita que os regulamentos de Fórmula 1 para 2026 irão proporcionar corridas mais emocionantes e revelou que ficou impressionado com a potência do carro no primeiro dia de testes em Barcelona.

No arranque dos trabalhos no Circuito de Barcelona, sete equipas estiveram em pista, entre as quais a Mercedes. Russell percorreu 95 voltas durante a sessão da tarde e destacou o impacto imediato do novo regulamento técnico, considerado um dos maiores reinícios da história da modalidade.

As regras de 2026 introduzem unidades motrizes capazes de disponibilizar quase três vezes mais energia elétrica do que na época anterior, além de carros mais leves, curtos e estreitos. Segundo Russell, estas alterações traduzem-se numa sensação clara de maior agilidade e velocidade em pista, algo que considerou visível em todos os monolugares que observou ao longo do dia.

George Russell afirmou:

“No geral, a potência é impressionante. Para todos os carros que vi hoje, com diferentes unidades motrizes , foi provavelmente a vez que vi um Fórmula 1 passar aqui em Barcelona mais rápido — foi entusiasmante. Sente-se que são mais pequenos e nota-se claramente a redução de peso em relação aos anos anteriores. Acho que, nesse aspecto, a direcção é boa.”

Quanto à adaptação às novas regras, explicou:

“É muito diferente, mas quando se percebe a lógica passa a ser bastante intuitivo. Do ponto de vista dos fãs, há claramente uma oportunidade para ver corridas mais emocionantes. Estou contente por os carros serem mais pequenos agora — visualmente ficam muito bem.”