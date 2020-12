F1, George Russell: “A Mercedes acredita em mim”

George Russell continua determinado em chegar à Mercedes e sabe o caminho que tem de percorrer para o conseguir.

Depois de ter brilhado na sua estreia pelos Flechas de Prata, Russell acredita que deve continuar com o mesmo espírito e o mesmo empenho para poder ter uma oportunidade na Mercedes.

Quando lhe perguntaram o que era necessário para cimentar um possível lugar na Mercedes, Russell respondeu: “Penso que é continuar com a mesma a forma, continuar a atitude positiva internamente com a equipa e externamente. Não ficar frustrado com o desempenho e a tentar levar Williams mais para a frente.”

“Penso que a Mercedes acredita em mim, eles deram-me a oportunidade, sempre me deram apoio, por isso é mais ou menos meu dever que me mantenha como tenho estado e que não mude de repente ao longo do próximo ano devido a certas circunstâncias e não me transforme em algo que não sou atualmente”.

Russell revelou que o seu principal ponto de aprendizagem do ano foi como um piloto de F1 tem de se adaptar às máquinas depois de trocar entre os melhores e piores carros da época.

“Penso que o que mais aprendi é que temos de nos saber adaptar”, explicou ele. “O meu estilo de condução na Williams prejudicou-me ligeiramente no Mercedes, e quando voltei à Williams tentei implementar algumas das coisas que fiz naquela corrida do Bahrein, mas não o consegui fazer no Williams. Por isso, penso que a lição para mim é que se tem de ter uma mente aberta e de se adaptar ao que quer que o carro lhe esteja a dar. “