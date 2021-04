F1, George Russell: “A mente é a parte mais poderosa do nosso corpo”

Força mental. Esta expressão é usada vezes sem conta no desporto de alta como o elemento diferenciador e o que permite chegar ao sucesso. A força mental não é um talento, é uma ferramenta que se desenvolve e se trabalha. George Russell admitiu que usa ajuda profissional para se preparar para os desafios da competição.

Russell sempre apresentou uma postura impecável, dentro e fora de pista e foi capaz de dar a volta a momentos menos positivos, além de ter dado uma resposta estupenda quando teve a oportunidade na Mercedes, no GP de Sakhir

“Penso que a saúde mental é incrivelmente importante”, disse Russell. “Muitas pessoas, especialmente homens, vêem a psicologia como uma fraqueza. Isso é absolutamente mentira, a sua mente é a parte mais poderosa do seu corpo”. Segundo Russell, é semelhante a visitar o dentista quando se tem uma dor de dentes. Então, porque não procurar ajuda se algo não está bem psicologicamente?

Ele diz que a ajuda psicológica o tornou mais forte. “É bom falar com a família e amigos, mas obter conselhos profissionais foi muito importante. Como resultado, voltei mais forte, mais apto e mais saudável do que nunca e o meu desempenho só irá melhorar com isso“, diz Russell.