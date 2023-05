F1: General Motors estará totalmente envolvida nas operações da Andretti | AutoSport

A General Motors, através da Cadillac, não será uma parceira silenciosa na operação da equipa Andretti Autosport, caso seja aprovada a candidatura da estrutura à Fórmula 1, garantiu Eric Warren, responsável pelos programas desportivos da GM. Não foi apenas para aumentar o prestígio e dar mais peso à candidatura de Michael Andretti que o construtor norte-americano se juntou ao projeto, tendo inclusivamente planos para passar a produzir as próprias unidades motrizes no mundial de monolugares da FIA.

Em declarações ao Autosport britânico, Warren explicou que a GM está “motivada” para estar envolvida em todo o processo e não apenas para colocar o seu nome no motor, por exemplo. O responsável considerou ainda que a candidatura conjunta apresenta fortes argumentos para ser aceite pela FIA e Fórmula 1. Num primeiro momento, caso seja aprovada a candidatura, existe um acordo com a Renault para esta fornecer a unidade motriz para a futura equipa de Fórmula 1. No entanto, está nos planos da GM poder produzir o seu próprio motor, salientando Warren que só a partir de 2027 poderão declarar o seu interesse para o próximo período regulamentar, visto que para 2026 já foram aprovados os novos fabricantes de unidades motrizes. O responsável indicou mesmo que a GM tem condições para poder produzir a maioria dos componentes da unidade motriz dentro de portas.