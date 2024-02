F1: General Motors continua confiante na candidatura com a Andretti | AutoSport

Apesar da nega da Formula One Management, a Andretti e a Cadillac continuam a trabalhar para poder vir a competir na Fórmula 1, facto sublinhado pela confiança depositada pelos responsáveis da General Motors em que a sua candidatura tem tudo para ser aceite para competir no mundial.

Jim Campbell, vice-presidente para o desporto motorizado da General Motors, sublinhou a importância de uma reunião com a Fórmula 1. Este pedido surge na sequência de uma falha informática que levou a que a Andretti Autosport não tivesse conhecimento do convite para uma reunião em pessoa com os detentores de direitos comerciais em dezembro. O desejo de realizar esta reunião sublinha a importância das discussões entre a GM e a F1, com o objetivo de resolver quaisquer desafios de comunicação e avançar de forma colaborativa.

“Em termos da nossa candidatura com a Andretti, sentimo-nos muito bem com a nossa candidatura”, disse Campbell, citado pelo Motorsport.com. “A FIA analisou-a em comparação com outros candidatos e depois deu à nossa candidatura um voto de confiança e aprovação. É óbvio que a FOM fez a sua declaração e nós pedimos uma reunião com a FOM, pelo que vamos trabalhar nesse sentido. Acreditamos que, entre a Andretti e a Cadillac, temos a capacidade de apresentar uma candidatura competitiva.

O responsável da GM explicou ainda que, não sendo fácil a sua entrada na F1, as duas organizações já deram provas que são capazes de ultrapassar grandes desafios no automobilismo e que “as nossas equipas conjuntas continuam a desenvolver o nosso carro a um ritmo acelerado. Portanto, é nesse ponto que estamos”.

Jim Campbell realçou ainda que na “candidatura articulamos as capacidades da Andretti como equipa de corrida e da Cadillac como entidade de fabrico e engenharia, por isso, sentimo-nos confiantes na candidatura e estamos a pedir uma reunião com a FOM”.