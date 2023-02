F1: General Motors confirmou estar a trabalhar no processo de candidatura | AutoSport

A General Motors confirmou estar a trabalhar na sua candidatura, juntamente com o seu parceiro Andretti Autosport, à entrada na Fórmula 1 como uma nova equipa para a grelha da competição, depois de anunciado o processo aberto pela FIA.

Um porta-voz da General Motors confirmou à publicação PlanetF1.com que estão “diligentemente a trabalhar para responder” ao processo de candidatura aberto oficialmente pela FIA, afirmando ainda que acreditam que a sua proposta “irá aumentar o entusiasmo pelas corridas de F1 a nível mundial”. Segundo a mesma fonte, a “FIA está a ser muito diligente, transparente e justa na sua avaliação do aumento da grelha de F1”.

A Andretti continua determinada em entrar na F1 e encontrou um aliado de peso, apresentando um trunfo de peso para a sua prosposta com a parceria com a Cadillac, marco do grupo General Motors.

A FIA e F1 terão de estar de acordo quanto ao acolhimento das candidaturas e se a resposta for positiva, as novas estruturas podem entrar em qualquer um dos próximos três anos, 2025, 2026 ou 2027.