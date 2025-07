F1: Gene Haas recebeu várias propostas, mas não quer vender a equipa

Ayao Komatsu revelou que Gene Haas, proprietário da equipa Haas F1, está mais envolvido e motivado do que nunca, apesar dos resultados modestos da equipa, atualmente em nono lugar no campeonato de construtores.

Komatsu destacou que Haas tem demonstrado grande interesse pelos detalhes técnicos e tem rejeitado várias ofertas para vender a equipa nos últimos 18 meses, mostrando-se determinado a continuar como proprietário.

“Ele sempre foi muito, muito apaixonado pelo desporto e pelos resultados”, disse Komatsu. “Ele quer sempre que melhoremos, que é o que precisamos do proprietário. Ele está sempre a apoiar-nos. Não sei tudo, mas sei que nos últimos 18 meses ele recebeu inúmeras ofertas para comprar a equipa, mas não está interessado.

Ele está a gostar muito de ser o proprietário da equipa de F1 atualmente, uma das 10 deste ano, uma das 11 do próximo, e essa é uma posição muito privilegiada. Ele chegou numa altura em que [o desporto] não era como é agora, e ficou connosco durante o difícil período da Covid, e agora está a gostar.”

A experiência de Goodwood e as irritações

Segundo Komatsu, Haas tem redescoberto o prazer de estar na Fórmula 1, inclusive participando do Festival de Goodwood ao volante do VF-23 de 2023, experiência que o deixou entusiasmado. O dirigente garante que o compromisso de Haas com a equipa é total e que ele não pretende vender, mesmo com insistência de potenciais compradores. A estabilidade e a paixão renovada do proprietário são vistas como um trunfo importante para o futuro da Haas F1, especialmente com as mudanças de regulamento previstas para 2026.

“Quando ele veio a Miami, pude ver que estava a gostar de estar lá”, disse Komatsu. “Ele sempre faz muitas perguntas técnicas porque está interessado, e isso não mudou, mas, além disso, ele estava simplesmente a aproveitar o momento. Foi então que pensei em perguntar-lhe se ele gostaria de conduzir em Goodwood. Para ele, experimentar coisas assim acrescenta outra dimensão à sua vida. Honestamente, o Gene está muito empenhado”, disse Komatsu.

“Estamos gratos por termos um proprietário tão apaixonado, tão empenhado e sem qualquer interesse em vender. Posso dizer-lhe que, recentemente, tivemos algumas pessoas a pressionar muito para comprar, mas ele não está interessado. Ele até ficou irritado por estas pessoas estarem a perguntar tantas vezes.”