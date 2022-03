F1: Gene Haas quer aumentar o investimento | AutoSport

A Haas passou por alguns momentos de indefinição, com a invasão russa à Ucrânia a motivar sanções globais à Rússia, que levaram à saída da Uralkali de patrocinador principal da equipa. Poderia pensar-se que a situação da estrutura americana poderia complicar-se, mas Gene Haas está disposto em investir mais na equipa.

Segundo a Racer.com, Gene Haas quer aumentar os seus investimentos na equipa de Fórmula 1 e com isso assegurar o futuro. O facto de Magnussen ter assinado um contrato plurianual com a equipa também mostra que existe estabilidade financeira. Além disso, diz-se que Haas está em conversações com novos patrocinadores. Esta nova F1, mais apelativa para os investidores é também um dos motivos pelos quais Gene Haas está a colocar mais dinheiro. Valorizando a equipa, sabe que vai poder ter retorno e quanto melhor a estrutura, mais interesse para novas parcerias. No modelo antigo, Haas tinha pouco interesse em gastar muito, com este, não se importa de gastar mais. Um sinal de que a F1 está diferente.