F1, Gene Haas: “Precisamos de melhorar o nosso desempenho em pista” | AutoSport

Gunther Steiner está de saída da Haas, a notícia mais surpreendente do começo de 2024. Steiner foi o chefe da equipa desde o arranque do projeto e sai de forma repentina, para dar lugar a Ayao Komatsu. Gene Haas explicou o que pretende com esta mudança.

Em declarações ao site da Haas, Gene Haas considera que a equipa tem de fazer melhor para continuar a caminhar para o futuro. Quanto a Steiner, apenas agradeceu o seu contributo, sem explicar mais:

“Gostaria de começar por estender os meus agradecimentos a Guenther Steiner por todo o seu trabalho árduo ao longo da última década e desejo-lhe felicidades para o futuro”, comentou Gene Haas, Proprietário da equipa. “Para avançarmos como organização, ficou claro que precisamos de melhorar o nosso desempenho em pista. Ao nomear Ayao Komatsu como Chefe de Equipa, temos fundamentalmente a engenharia no centro da nossa gestão. Tivemos alguns sucessos, mas precisamos de ser consistentes na obtenção de resultados que nos ajudem a atingir os nossos objetivos mais amplos como organização. Temos de ser eficientes com os recursos de que dispomos, mas melhorar a nossa capacidade de conceção e engenharia é fundamental para o nosso êxito enquanto equipa. Estou ansioso por trabalhar com a Ayao e, fundamentalmente, garantir que maximizamos o nosso potencial – isto reflecte verdadeiramente o meu desejo de competir adequadamente na Fórmula 1.”