F1, Gene Haas: “Não estou a colocar as culpas em Gunther Steiner” | AutoSport

Ainda se ouvem os ecos da surpreendente saída de Gunther Steiner da Haas. O carismático diretor de equipa terá chegado ao fim da linha com Gene Haas e um desacordo relativamente ao futuro da equipa levou à separação. Em declarações ao site da F1, Gene Haas explicou um pouco mais detalhadamente a sua decisão.

Para o patrão da equipa americana, tratou-se apenas de uma escolha baseada na performance da equipa, lamentando o facto da Haas nunca ter tido um resultado digno de nota, que o levou a fazer uma mudança:

“Aqui estamos no nosso oitavo ano, mais de 160 corridas – nunca tivemos um pódio. Nos últimos dois anos, ficámos em 10º ou 9º lugar. Não estou aqui a dizer que a culpa é do Guenther, nem nada que se pareça, mas parece-me que esta é a altura certa para fazer uma mudança e tentar uma direção diferente, porque parece que continuar com o que tínhamos não vai resultar”, explicou.

“Gosto do Guenther, é uma pessoa muito simpática, com uma personalidade muito boa. Tivemos um final de ano difícil. Não percebo isso, não percebo mesmo. São boas perguntas para fazer ao Guenther, sobre o que correu mal. No final do dia, o que interessa é o desempenho. Não tenho qualquer interesse em ficar em décimo lugar”, acrescentou. “Olhámos para o interior, para quem tinha mais experiência. Ayao está na equipa desde o primeiro dia, conhece os meandros da mesma. A minha maior preocupação é que, quando formos para o Bahrain, temos de aparecer com um carro pronto a arrancar. Se calhar, com uma abordagem mais de gestão e de engenharia, veremos se isso traz benefícios.

Penso que o Guenther tinha uma abordagem mais humana em relação a tudo o que dizia respeito às pessoas e à forma como interagia com elas, era muito bom nisso”, salientou Haas. “Ayao é muito técnico, olha para as coisas com base em estatísticas – isto é o que estamos a fazer mal, onde podemos fazer melhor. É uma abordagem diferente. Precisamos mesmo de algo diferente, porque não estávamos a ir muito bem. Como eu disse, tudo se resume a oito anos em último lugar. Não posso dizer mias nada sobre isso. “