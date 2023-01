F1, Gene Haas: “Estar nos pontos de forma consistente” | AutoSport

Com a apresentação da decoração do novo VF-23 (o carro apenas irá para a pista dia 11, num shakedown em Silverstone), a Haas começa agora um novo capítulo. Gene Haas espera que a evolução que se viu em 2022 continue em 2023 e que a presença nos pontos seja mais regular:

“Tive muito prazer em receber a MoneyGram como parceiro principal para a época de 2023 e mais além”, disse Haas após o lançamento digital da decoração. “É excitante ver a nossa primeira decoração como equipa MoneyGram Haas F1. “Entramos numa nova temporada com alguns bons desempenhos da equipa no ano passado e um regresso a pontuações que dão pontos”, continuou ele. “O objectivo para a temporada de 2023 é, fazê-lo de forma mais consistente e com Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg acredito certamente que temos uma dupla de pilotos experiente a mais do que capaz de conquistar esses pontos num domingo.”