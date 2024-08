F1, Gabriel Bortoleto sobre o seu futuro: A decisão será tomada por mim

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, atualmente em segundo lugar na classificação da Fórmula 2, tem sido associado ao lugar vago na Audi, onde poderá juntar-se a Nico Hülkenberg na preparação para a entrada da Audi em 2026.

Bortoleto, um piloto júnior da McLaren com um contrato de longo prazo, espera um dia correr pela equipa de Woking na Fórmula 1. No entanto, com Lando Norris e Oscar Piastri, ambos assegurados na McLaren, um lugar pode não estar disponível em breve. A McLaren apoia as aspirações de Bortoleto na F1 e não bloquearia uma mudança para outra equipa se surgisse uma oportunidade, permitindo-lhe avançar na sua carreira.

“Tenho um contrato com a McLaren, sou o seu piloto júnior, tenho um contrato de longo prazo”, disse Bortoleto, citado pelo Racingnews365. “Mas também sei que a McLaren quer que eu tenha sucesso e quer ver-me na F1. Eles sabem que têm dois pilotos muito bons e estão a preparar-me para entrar na F1. E, um dia, ser o seu piloto, porque esse é o meu sonho. A decisão será tomada por mim, como piloto, e eu decido para onde quero ir. Tenho poder sobre a minha carreira”, sublinhou. “A McLaren quer ver-me ter sucesso, não me quer prender a nenhuma situação que não me permita prosperar no desporto, mas obviamente quer manter-me sob a égide da McLaren”.

Foto: McLaren