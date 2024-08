F1: Gabriel Bortoleto é hipótese para a Audi

Gabriel Bortoleto, promissor brasileiro que milita na Fórmula 2 e atual campeão de Fórmula 3, está na luta pelo lugar na Stake F1/Audi. Atualmente em segundo lugar na classificação dos pilotos da F2, Bortoleto chamou a atenção da Audi.

Apesar de fazer parte do programa júnior da McLaren, as recentes extensões de contrato de Lando Norris e Oscar Piastri na McLaren significam que um lugar para o brasileiro de 19 anos na sua equipa é improvável num futuro próximo.

Segundo a RacingNews365, Gabriel Bortoleto está em conversações com a Stake F1 sobre uma potencial mudança para a sua equipa e a sua direção falou recentemente com a McLaren durante o Grande Prémio da Bélgica. Bortoleto, no entanto, enfrenta concorrência para o lugar vago ao lado de Nico Hülkenberg, com Valtteri Bottas também na corrida. Bottas não é mais um candidato para a Williams, já que Carlos Sainz assinou um contrato de vários anos para substituir Logan Sargeant.

Gabriel Bortoleto está bem posicionado, uma vez que várias equipas de F1 estão a juntar novatos a pilotos experientes na próxima época. A Haas contratou Esteban Ocon e Oliver Bearman, o júnior da Alpine Jack Doohan deverá ser o parceiro de Pierre Gasly e a Mercedes poderá substituir Lewis Hamilton pelo adolescente Andrea Kimi Antonelli.

O candidato preferido da Audi para o seu lugar vago ainda não é claro, estando pendente uma decisão sobre qual a figura sénior que fará a escolha final. Andreas Seidl deixou recentemente a Audi e foi sucedido por Mattia Binotto, com Jonathan Wheatley, que se tornará o chefe de equipa da Audi a partir de 2026, também envolvido no processo de decisão. Liam Lawson, anteriormente discutido com Seidl, pode ver as suas hipóteses diminuírem sob a nova direção, embora o envolvimento de Wheatley possa potencialmente influenciar esta situação.