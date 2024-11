F1: Gabriel Bortoleto confirmado na Sauber/Audi: “é um dos projetos mais excitantes no desporto automóvel”

Oriundo de São Paulo, Bortoleto causou uma forte impressão em 2023 ao dominar a temporada de estreia e vencer o Campeonato de Fórmula 3. Agora, lidera a classificação do Campeonato de Fórmula 2, e tem garantida a sua chegada à F1 como piloto efetivo em 2025 na Sauber, Audi em 2026.

A sua carreira começou aos seis anos de idade no karting e, aos doze, mudou-se para a Europa com a família para perseguir o sonho da Fórmula 1. Juntar-se à futura equipa de fábrica da Audi F1 dá agora a Bortoleto a oportunidade de mostrar o seu talento ao mais alto nível do desporto automóvel. A equipa já confirmou o piloto alemão Nico Hülkenberg para a próxima temporada em abril. Com uma mistura equilibrada de experiência e juventude, a equipa está a preparar-se para a transição para a equipa de fábrica da Audi F1 em 2026.

Para Gabriel Bortoleto “este é um dos projetos mais excitantes no desporto automóvel, se não mesmo em todos os desportos. Juntar-me a uma equipa que combina a rica história do desporto automóvel da Sauber e da Audi é uma verdadeira honra. Para além de ser simplesmente um membro, o meu objetivo é crescer com este ambicioso projeto e atingir o auge do desporto automóvel. Estou incrivelmente grato pela oportunidade que me foi dada pela equipa e pela possibilidade de trabalhar ao lado de um piloto experiente como o Nico. Ambos os programas têm um historial comprovado de formação de jovens talentos e estou confiante de que, juntos, vamos escrever a nossa própria história de sucesso.”