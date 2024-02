F1: Futuro parece “promissor e entusiasmante”, diz Liam Lawson | AutoSport

Liam Lawson foi chamado à pressa para substituir Daniel Ricciardo na AlphaTauri, depois da lesão sofrida pelo piloto australiano durante o treino livre do GP dos Países Baixos. Competindo desde Zandvoort até ao fim de semana no Catar, o jovem neozelandês somou dois pontos em Singapura e mostrou bons desempenhos na sua estreia na Fórmula 1. Sem lugar no pelotão em 2024, Lawson vai concentrar-se na sua função de piloto de reserva e desenvolvimento durante a próxima época, sem qualquer programa competitivo na agenda, mas salientou que o futuro com ambas as equipas do grupo Red Bull parece “promissor e entusiasmante”.

“Pelas minhas conversas e envolvimento até agora, [o futuro] parece muito promissor e emocionante”, disse Lawson ao NZ Herald sobre a Visa Cash App RB. “Não é algo que vá acontecer imediatamente, mas com é óbvio, com o rumo que a equipa está a seguir, penso que, com o tempo, as melhorias podem ser muito grandes, o que é obviamente emocionante para todos”.

O neozelandês vai estar totalmente focado na função de piloto reserva e desenvolvimento, tanto da Red Bull como da Visa Cash App RB, mas sublinhou que ainda não sabe qual o programa de testes em pista para 2024.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool