F1: Futuro do Circuito de Zandvoort no calendário ainda por decidir

O circuito de Zandvoort, palco desde sempre do Grande Prémio dos Países Baixos, enfrenta incerteza na Fórmula 1 após o término do seu atual contrato em 2025.

Apesar do evento continuar a atrair multidões entusiásticas, graças à popularidade de Max Verstappen, o lugar de Zandvoort no calendário de F1 não está garantido. Poderá haver notícias acerca deste tema durante o Grande Prémio do próximo fim de semana? Há rumores que apontam nesse sentido, mas a solução poderá não ser a continuidade nos mesmos moldes que conhecemos agora.

O circuito realizou melhorias significativas, particularmente no pitlane e nas garagens, na esperança de se manter no calendário. No entanto, com a chegada de novas corridas, como o Grande Prémio de Madrid, a competição por espaço no calendário de 2026 e além tem aumentado.

Em julho, surgiram rumores que Zandvoort poderia perder a Fórmula 1 após 2025, mas existiam outros que sugerem que o circuito neerlandês poderá permanecer, embora sob um acordo de alternância com Spa-Francorchamps. As negociações com a Liberty Media poderão resultar num acordo preliminar para alternar entre as duas pistas a partir de 2026. O anúncio oficial poderá ocorrer durante o próximo GP dos Países Baixos.

Foto: Lars Baron/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool