F1: Futuro de Sainz decidido nas ‘férias’: irá para a Audi? | AutoSport

Há muito se fala no descontentamento de Carlos Sainz na Ferrari, algo que ‘circula’ mas não é um dado adquirido. Segundo se sabe o espanhol vai falar com a Ferrari durante o inverno para negociar a possibilidade de renovar contrato para além de 2024, quando termina o atual. E foi Sainz Sénior que confirmou recentemente que a Audi, que vai entrar na F1 com a Sauber em 2026, pode estar interessada nas prestações do seu filho.

Agora que Carlos Sainz está na mó de cima na sua ‘luta interna’ com Charles Leclerc, com pole positions e vitória em Singapura, as coisas parecem bem alinhadas para fazer ‘render o peixe’, mas daqui até ao fim do ano muita coisa pode mudar, até mesmo tornar-se muito mais imprescindível do que Leclerc, algo que há uns meses não aprecia possível.

“Se estivermos num bom momento, é sempre mais fácil negociar”, disse Sainz à imprensa espanhola num evento de patrocinadores em Madrid esta semana: “mas não acho que as últimas corridas tenham mudado a perspetiva que a Ferrari tem de mim e que eu tenho da Ferrari”, disse confirmando que o futuro vai ser decidido durante o inverno.