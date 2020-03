F1: Futuro de Lewis Hamilton e Toto Wolff em dúvida na Mercedes

Lewis Hamilton completa este ano o seu último ano de contrato com a Mercedes. Com vários rumores sobre o futuro do campeão do mundo, o Daily Mail apontou também que Toto Wolff e Lawrence Stroll não estiveram presentes numa reunião onde se discutiu um pacote de salvamento para a Fórmula 1.

De acordo com o tablóide inglês, Wolff e Stroll viajaram juntos após o cancelamento do Grande Prémio da Austrália devido ao surto da pandemia coronavírus (Covid-19). De relembrar que Stroll adquiriu recentemente uma parte da Aston Martin e pensa-se que Toto Wolff poderá estar na calha para a posição de Chefe Executivo da marca.

Lawrence Stroll e fundo Yew Tree aumentam presença no capital da Aston Martin – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS

Quanto a Lewis Hamilton, este já tinha feito saber que o futuro de Toto Wolff na equipa da Mercedes na Fórmula 1 é um fator que o piloto vai ter em conta ao planear o seu futuro no desporto.

Também há rumores que indicam que Lewis Hamilton pode-se juntar à Ferrari, substituindo Sebastian Vettel, já que Charles Leclerc tem contrato assinado com a equipa italiana até ao fim da temporada de 2024.

F1: CHARES LECLERC RENOVOU CONTRATO COM A FERRARI – CLIQUE AQUI PARA LER

A temporada de 2021 marcava a introdução de um novo regulamento, mas já foi acordado pela FIA e pelas dez equipas que isso será adiado por um ano, até 2022.