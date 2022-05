F1: Futuro de Daniel Ricciardo decide-se no final deste ano | AutoSport

Daniel Ricciardo tem contrato até ao final de 2023, mas a McLaren deverá tomar uma decisão sobre o futuro do piloto australiano no final do ano. Ricciardo melhorou um pouco em relação ao ano passado, mas ainda não chegou ao nível que todos esperavam. Ricciardo impressionou na Red Bull, demorou um pouco adaptar-se mas conseguiu grandes feitos na Renault e agora na McLaren fica a clara sensação que Ricciardo é, neste momento, um modesto nº2, comparando com o que Lando Norris tem feito.

Ricciardo já mostrou muito mais e é por isso normal que as expectativas sejam altas. Mas terá em 2022 um ano de grande importância, onde terá de provar que merece permanecer na equipa. Zak Brown admitiu no Podcast F1 Nation, que a equipa fará uma avaliação no final desta época. O objetivo é simples. Se Ricciardo chegar ao nível que a equipa pretende, o mais certo é ficar, pois Brown e Andreas Seidl são apologistas da estabilidade. Mas se voltar a ficar abaixo das expectativas, a McLaren poderá virar-se para outros alvos e fazer mexer o mercado. Há vários pilotos que poderão ser opções para a estrutura e dada a evolução e o potencial da equipa, não será difícil ver pilotos interessados na vaga.