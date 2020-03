F1: Futuro da Haas depende do início desta época

Gene Haas está a avaliar se continua com a sua equipa de F1. O arranque desta época será fundamental para o americano tomar a sua decisão.

A Haas teve um começo de vida auspicioso com uma boa evolução, encontrando um modelo que permite ser competitivo, sem gastar tanto quanto outras estruturas. No entanto, 2019 foi um ano complicado, em que a performance da equipa desceu drasticamente. Essa queda de rendimento trouxe dúvidas a Gene Haas, em relação a manutenção do esforço para manter a equipa.

O americano pretende ter uma equipa competitiva, mas está preocupado com os gastos necessários para tal e não pretende comprometer-se por mais cinco anos se sentir que o investimento não compensar:

“Estou à espera para ver como esta temporada começa”, disse ele ao motorsport.com. “Se tivermos outro ano mau, não serei a favor de ficar na F1. Fizemos cinco anos. Esse foi realmente o teste – fazer isso por cinco anos, ver o que acontece, avaliar e depois decidir se seguiremos em frente. Não estou a dizer que não voltaremos. Tem que ser avaliado. Fazer isso por mais cinco anos, porém, seria um grande compromisso”.

O objetivo da Haas, que era dar a marca a conhecer, foi conseguido com sucesso, segundo o dono da equipa:

“Isso ajudou bastante”, disse ele sobre o impacto nos negócios. “Deu-nos muito reconhecimento no mercado europeu e também em muitos mercados asiáticos. Trouxemos muitos clientes para as corridas. Tudo deu certo. Mas com os novos regulamentos em 2021, a grande questão é quanto isso vai custar? Há tanta mudança a acontecer na Fórmula 1, e precisamos perguntar se realmente vale a pena tentar implementar todas essas mudanças. Eu sei que todos acham que as mudanças são boas, mas elas são caras.”

Questionado sobre se o retorno desportivo valia o investimento financeiro, Haas disse: “Definitivamente não vale a pena financeiramente. O modelo de negócios não favorece as equipas menores. Como todos sabem pela maneira como o dinheiro foi distribuído, 70% vai para as três principais equipas e 30% para as outras sete equipas. Não é um bom modelo económico.”

“Pelo menos na nossa condição, recebemos apenas cerca de um terço do que realmente custa para uma equipa estar na Fórmula 1. Obviamente, cada equipa tem motivações diferentes para estar na competição. Parte disso é o principal patrocínio. A Ferrari faz isso há 60 anos. Mas eles levam para casa dinheiro suficiente para atingir o limite de 175 milhões, mas muitas das outras equipas operam com um quarto disso. Então, como podemos gerir uma equipa com esse tipo de disparidade?”

“É um desporto difícil. É extremamente caro. Consome tempo e coloca uma enorme quantidade de stress nas equipas a competir. Não é realmente benéfico para as equipas que não estão entre os quatro ou cinco primeiros.” “