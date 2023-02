F1: Futuro da Alpha Tauri em perigo | AutoSport

A nova estrutura diretiva da marca Red Bull já começa a fazer-se sentir e a Alpha Tauri tem o seu futuro em risco.

Oliver Mintzlaff é o novo chefe do desporto do Red Bull Group e desde a sua entrada para a liderança que o vento de mudança sopra e o futuro da Alpha Tauri estará em causa. Segundo os relatos do Auto Motor und Sport, a direção da Red Bull (marca) está descontente com o facto de gastar mais dinheiro com a Alpha Tauri do que com a Red Bull (equipa campeã que recebe mais dinheiro dos prémios e certamente dos patrocinadores), com resultados menos interessantes. Os novos responsáveis da Red Bull questionam a assim a relação custo / benefício da Alpha Tauri. Neste momento, estarão em cima da mesa dois cenários: um, a mudança da Alpha Tauri para Inglaterra, fechando a sede de Faenza, onde o carro é feito (o departamento de aerodinâmica está sediado no Reino Unido), um investimento que poderá trazer poupanças a médio prazo, ou a venda da equipa.

Neste momento, a venda começa a ganhar força, com três nomes apontados: Andretti, HitechGP e a Mumbai Falcons Racing Team. O preço de venda estará nos 700 milhões de dólares e a Hitech GP parece a melhor posicionada, caso esse cenário avance. A Hitech é uma equipa que opera nas categorias de iniciação (F2 e F3) com Oliver Oakes ao leme. A Hitech terá sido uma das equipas que entregaram a declaração de interesse da FIA. A equipa foi recebendo fundos vindos da família Mazepin, mas devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a equipa terá passado a receber fundos vindos do Dubai.

A concretizar-se a venda, pode ser um golpe na estratégia da Red Bull, especialmente o programa de jovens pilotos que perde força, pois a equipa deixa de ter uma “incubadora de talentos” e pode assim perder o filão de ouro que conseguiu voltar a explorar nos últimos anos, com excelentes talentos na calha. Além disso, é sabido que as duas equipas partilham material, com todos os benefícios que isso implica. Mas os ventos de mudança podem trazer surpresas.