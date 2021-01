F1: Fusão entre FCA e PSA pode tirar Alfa Romeo das pistas

Dias depois de Frederic Vasseur ter dito que a ligação com a Alfa Romeo era crucial para a Sauber, chegam de Itália notícias pouco animadoras.

A fusão entre a PSA e a FCA levará a uma reavaliação das atividades desportivas e não é certo que a Alfa se mantenha na F1.

“Nos planos do novo gigante automóvel mundial, que resultará da fusão entre a FCA e a PSA, haverá também uma redefinição das atividades desportivas das marcas do grupo”, declarou a publicação La Gazzetta Dello Sport. “Começará com a Alfa Romeo, que tem sido patrocinadora da equipa Sauber-Ferrari desde 2018. A permanência da marca histórica na Fórmula 1 dependerá dos novos planos industriais decorrentes da fusão anunciada a 4 de Janeiro, após mais de um ano de negociações”.