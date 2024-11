F1: Fundo Soberano do Qatar investe na Audi

A Qatar Investment Authority (QIA) adquiriu uma participação significativa na Sauber Holding AG, futura equipa de fábrica da Audi na Fórmula 1, com o objetivo de acelerar a entrada da Audi na F1 em 2026. Este investimento estratégico visa fortalecer o projeto da Audi, fornecendo capital para expandir infraestruturas e desenvolver a equipa, alinhando-se ao foco da QIA em projetos de crescimento a longo prazo.

A QIA vê a Fórmula 1 como um desporto em rápido crescimento com grande potencial de comercialização e engajamento global. A Audi está a intensificar os preparativos nas suas instalações para cumprir os requisitos da F1, com a nomeação de Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg como pilotos e a contratação de Mattia Binotto como Diretor Técnico e Jonathan Wheatley como Diretor de Equipa.

Gernot Döllner, CEO da Audi, e Mohammed Al-Sowaidi, CEO da QIA, destacaram a confiança mútua e o compromisso com o sucesso da equipa. O investimento da QIA será crucial para a realização dos objetivos da Audi na F1, com a transação sujeita a aprovações regulatórias.

A Autoridade de Investimento do Qatar (QIA) irá investir 350 milhões de dólares numa participação de 30% na equipa de Fórmula 1 da Audi, que substituirá a Sauber em 2026. Este investimento surge no meio das dificuldades financeiras do Grupo Volkswagen, incluindo uma queda de 60% nos lucros, e reflecte a necessidade da Audi de mais financiamento para melhorar o seu programa de F1. O acordo permite à Audi prosseguir as suas ambições na F1, ao mesmo tempo que reduz o risco dos seus investimentos atuais.

O envolvimento do Qatar na F1 faz parte da sua estratégia mais alargada para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Outros países do Golfo, como o Bahrein e a Arábia Saudita, investiram de forma semelhante em equipas de F1 e na indústria automóvel, com destaque para a eletrificação e os combustíveis sustentáveis. A entrada da Audi na F1 foi inicialmente motivada pelo desejo de desenvolver um novo programa de motores para 2026, mas os desafios levaram a uma abordagem mais prática, incluindo a compra total da Sauber.

O investimento da QIA também reflete o interesse mais amplo do Qatar no futuro do sector automóvel, uma vez que o mercado automóvel global enfrenta incertezas devido à mudança para veículos elétricos. O compromisso da F1 para com o combustível sustentável e a tecnologia híbrida também oferece oportunidades para o Qatar capitalizar em fontes de energia alternativas na indústria automóvel.