F1: Fundo do Red Bull RB20 apresentado levanta dúvidas | AutoSport

Apesar de pouco mostrarem com as imagens de estúdio, a Red Bull voltou a inovar e apresentar desenvolvimentos arrojados no RB20. No entanto, há ainda muito para descobrir do novo monolugar da atual equipa campeã do Mundo de Fórmula 1, uma vez que o ‘showcar’ revelado teria um componente falso.

O carro de lançamento da Red Bull, embora apresente algumas diferenças significativas para o seu antecessor, suspeita-se que a equipa tenha incorporado pelo menos um componente que é suscetível de ser falso. Este movimento estratégico é interpretado como um esforço da Red Bull para evitar revelar todas as suas inovações e pormenores técnicos antes do início dos testes no Barém, na próxima quarta-feira. A equipa parece estar a ocultar certos aspetos para manter um elemento de surpresa e preservar a sua vantagem competitiva.

Em declarações no podcast do Autosport britânico, o jornalista Alex Kalinauckas, salientou que o RB20 “ainda não tem o fundo verdadeiro”, uma vez que o que estava montado no ‘showcar’ da apresentação “parecia ser muito sólido”.

O verdadeiro design do fundo da Red Bull deverá ser equipado quando a equipa entrar em pista no Barém. Esta prática não é inesperada, uma vez que muitas equipas adoptam uma abordagem semelhante de não mostrar o carro exato que irá competir na próxima época durante as apresentações. A decisão de reter detalhes específicos até aos testes coletivos em pista permite às equipas, incluindo a Red Bull, manter alguma vantagem estratégica.

Apesar da Red Bull pouco ter mostrado com as imagens de estúdio, os vídeos e fotografias tiradas pelo público no shakedown em Silverstone, que ocorreu antes do evento de apresentação, revelam um pouco mais do RB20, incluindo um novo design das entradas de ar dos flancos.