F1: Fundo de investimentos que adquiriu 24% da Alpine anuncia novos investidores | AutoSport

Em junho passado, a Alpine e o grupo Renault anunciaram o investimento de 200 milhões de euros de um fundo de investimento que passou a deter uma participação de 24% da Alpine Racing Ltd., fazendo parte do grupo de investidores os atores Ryan Reynolds, Michael B. Jordan e o co-presidente do Wrexham AFC, Rob McElhenney. Hoje o mesmo fundo confirmou a inclusão de novos investidores da indústria do desporto neste grupo.

A transação de junho avalia a Alpine Racing Ltd em cerca de 900 milhões de dólares, ficando fora do negócio com o fundo da Otro Capital e do seu parceiro, a RedBird Capital Partners, juntamente com a Maximum Effort Investments, a entidade que fabrica os motores de F1 em Viry-Châtillon e que continua a ser inteiramente detida pelo Grupo Renault.

O fundo de investimento anunciou a inclusão Patrick Mahomes e Travis Kelce, jogadores dos Kansas City Chiefs da NFL; Rory McIlroy, atualmente no 2º lugar no ranking mundial de golfe; Anthony Joshua, medalhista de ouro olímpico de boxe; Trent Alexander-Arnold, futebolista internacional inglês e Juan Mata, futebolista espanhol, assim como Roger Ehrenberg, fundador da Eberg Capital, investidor dos Miami Marlins e do Real Salt Lake.

Foto: Martin TRENLKER