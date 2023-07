F1: Frederik Vesti vai estar aos comandos do W14 no treino do GP do México | AutoSport

Frederik Vesti vai pilotar o monolugar da Mercedes no primeiro treino livre do Grande Prémio do México, que se realiza entre os dias 27 e 29 de outubro. O piloto do programa júnior da Mercedes vai substituir George Russell nessa sessão, fazendo a sua estreia num fim de semana de Fórmula 1, apesar de já ter experimentado um destes monolugares no teste de pós temporada em Yas Marina.

Vesti está na luta pelo título da Fórmula 2, tendo perdido a primeira posição para Théo Pourchaire na corrida principal da ronda belga da competição, depois de nem sequer ter começado a prova devido a um acidente na volta de reconhecimento.

Esta temporada, Frederik Vesti conquistou quatro vitórias na F2 e uma pole position, estando a 12 pontos do líder do campeonato.

Foto: LAT Images/Mercedes