F1: Frederik Vesti regressa aos comandos do Mercedes W14 em Abu Dhabi | AutoSport

O piloto do programa júnior da Mercedes, Frederik Vesti, vai participar no primeiro treino livre do Grande Prémio de Abu Dhabi, deste fim de semana. O dinamarquês também terá um dia inteiro aos comandos do W14 durante o teste de fim de época da próxima terça-feira (28 de novembro) no mesmo Circuito de Yas Marina.

No mês passado, o jovem piloto de 21 anos participou no TL1 do Grande Prémio da Cidade do México, substituindo George Russell. Vai cumprir o segundo de dois treinos com um piloto estreante que todas as equipas têm de cumprir, passando para o volante do carro que pertence a Lewis Hamilton. O teste de fim de temporada também marcará um ano desde que Vesti teve sua primeira experiência com máquinas de F1, já que ele participou no mesmo evento ao pilotar o W13 no final da temporada de 2022.

Vesti terá um fim de semana muito preenchido, uma vez que ainda luta pelo título na Fórmula 2, no seu segundo ano nesta categoria, ocupando atualmente o segundo lugar no campeonato. Conquistou quatro vitórias e subiu por três vezes ao pódio nesta época, antes da última ronda de 2023, estando na discussão do título com Théo Pourchaire.