F1: Frederik Vesti fará teste com a Mercedes em Abu Dhabi | AutoSport

Depois de se saber que Nyck de Vries irá testar com a Alpha Tauri, para preparar a sua época com a equipa de Faenza, a Mercedes anunciou que Frederik Vesti, piloto da academia Mercedes que milita na F2, irá testar com os Flechas de Prata, no teste para jovens pilotos em Abu Dhabi.

Vesti irá sentar-se ao volante do W13, para os últimos testes do ano no circuito de Yas Marina. O jovem dinamarquês de 20 anos conta no seu CV com um vice-campeonato na F4 dinamarquesa, um título na FREC, um quarto lugar na F3 em 2020 e 2021 e este ano ocupa atualmente a oitava posição na F2, com ainda uma jornada pela frente.