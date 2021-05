F1: Fréderic Vasseur vê Antonio Giovinazzi como líder da equipa no futuro | AutoSport

Frederic Vasseur, chefe da Alfa Romeo não tem dúvida que Antonio Giovinazzi tem capacidade para se assumir como líder da equipa, quando Kimi Raikkonen pendurar o capacete.

O italiano tem evoluído bem desde o ano passado e é agora visto como o potencial líder da equipa no futuro:

“Sim, ele deu claramente um passo em frente, mas já estava neste caminho na segunda parte de 2020”, disse Vasseur ao Motorsport.com. “Estamos a ver um grande passo na qualificação, apesar de em Imola ter um problema (com Nikita Mazepin) mas, quanto ao resto, sempre se confirmou como o melhor da equipa. Para nós, é importante ter estabilidade, e Antonio está a melhorar neste sentido. Não sei se ‘azarado’ é a palavra certa, mas nas primeiras corridas desta época, tivemos demasiados problemas que comprometeram a possibilidade de acumular pontos na classificação geral. Mas o ritmo tem sido positivo e é o aspecto mais importante, uma vez que ainda temos muitas corridas pela frente”.

“Penso que sim [ele pode ser líder da equipa], porque o feedback que recebemos de Antonio é sólido. Provavelmente um dos problemas que ele sofreu no passado foi querer concentrar-se no Kimi como referência. Penso que a grande mudança foi que ele decidiu concentrar-se apenas em si próprio e no trabalho que é capaz de fazer. Não é uma mudança óbvia, porque sabemos que a primeira referência para qualquer piloto é o seu colega de equipa, mas Antonio mudou a sua abordagem e já vimos os resultados. Agora ele tem uma posição sólida na equipa, e isto também é importante para a equipa”.