F1, Frederic Vasseur vai deixar a Alfa Romeo Sauber, Ferrari ao ‘virar da esquina’… | AutoSport

Frederic Vasseur vai deixar a Alfa Romeo Sauber no fim do mês, depois de seis anos com a equipa.

A Ferrari deverá anunciar em breve a ida do francês para Maranello como substituto de Mattia Binotto, que se demitiu há algum tempo da liderança da Scuderia. Há muito se fala do nome de Fred Vasseur para o cargo na Ferrari, mesmo antes da anunciada saída de Mattia Binotto.

Frederic Vasseur foi para a Sauber em 2017, a Alfa Romeo chegou em 2019, e o trabalho de Vasseur foi-se notando, culminando com o sexto lugar nos Construtores este ano.

Teve uma grande influência no negócio da Sauber com a Audi, e agora deve ter pela frente um trabalho ciclópico do que, naturalmente, ainda não fala: “Enquanto me preparo para levar a minha aventura na Alfa Romeo até ao fim, posso olhar carinhosamente para estes seis anos juntos”, disse Vasseur. “Tenho uma dívida de gratidão para com cada um dos empregados da equipa, pois foram eles que recuperaram esta equipa e subiram a escada do nosso desporto”.

“Estou orgulhoso do trabalho que fizemos coletivamente como equipa e como empresa, e mais ainda dos fortes alicerces que lançámos para o que virá a seguir: mas o que mais me orgulho é das pessoas que tornaram tudo isto possível, que com o tempo se tornaram amigas.

Esta equipa sentir-se-á sempre como em casa e eu estarei a torcer por ela onde quer que vá.

Aprendi tanto durante o meu período como CEO e Diretor de Equipa e sinto que cada dia me preparou para o que está para vir.

Sei que a Alfa Romeo vai continuar a ganhar força e estou ansioso por os ver competir no final da grelha nos próximos anos”.

Já o Presidente do Conselho de Administração da Sauber, Finn Rausing disse: “O Frederic deu à nossa equipa seis anos de liderança inspiradora e de trabalho árduo, ajudando a reconstruir a nossa empresa e a nossa equipa. Ele foi capaz de encorajar cada um de nós a dar o nosso melhor e os resultados cada vez melhores que temos obtido são prova da qualidade do seu desempenho ao leme da equipa.

Ele foi o primeiro a acreditar no nosso projeto e deixa uma equipa numa posição muito mais forte e saudável do que quando chegou, com um futuro brilhante à nossa frente, que é tudo o que lhe poderia ter sido pedido. Estou certo de que faço eco a todos na equipa quando desejo ao Fred todo o sucesso nos seus esforços futuros”. A Alfa Romeo ainda não anunciou quem irá substituir o Vasseur.