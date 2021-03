F1: Frederic Vasseur testou positivo para a COVID 19

O chefe de equipa da Alfa Romeo não estará no Bahrein. A Alfa Romeo confirmou que Frederic Vasseur, testou positivo para a Covid-19 e como resultado não estará presente no teste de pré-época.

Vasseur teve um resultado positivo e, de acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades francesas, auto isolou-se imediatamente na sua casa. Um segundo teste PCR, realizado dois dias mais tarde, devolveu um resultado negativo mas, seguindo as regras estabelecidas, ficou em casa e não pôde acompanhar a equipa. Vasseur não apresenta qualquer sintoma.

Alfa Romeo disse que o impacto da ausência do Vasseur será limitado.

“No interesse da segurança do próprio Sr. Vasseur, da equipa, de todos os outros concorrentes e de toda a comunidade e no respeito à regulamentação francesa, o Sr. Vasseur não viajará para o Bahrein e continuará a operar a partir de casa durante os próximos sete dias, tal como exigido pelas autoridades locais”, disse a equipa numa declaração. “O Sr. Vasseur estará totalmente operacional e ligado à garagem durante a duração do teste, e não será nomeado um vice-director da equipa, sem que se preveja mais impacto nas nossas operações esta semana”.