F1, Frédéric Vasseur: “temos tudo para vencer” | AutoSport

Além de ter avisado que não existe, para já, qualquer preferência entre Charles Leclerc ou Carlos Sainz, ou seja, não há um piloto nº 1, o novo chefe de equipa da Ferrari, Frédéric Vasseur está convicto, daquilo que já viu da sua estrutura, serem capazes de lutar pelo título.

Após o primeiro contacto com toda a equipa de Fórmula 1 reunida em Fiorano para o teste com Sainz e Leclerc, além dos pilotos de reserva Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman, Vasseur salientou “que tudo é possível”.

“Estou realmente convencido de que a Ferrari hoje, e, com certeza, a minha experiência está limitada às últimas duas semanas, temos tudo para vencer”, explicou o novo chefe de equipa dos italianos. “Temos de reunir todas as condições para fazer um bom trabalho, mas temos tudo para poder ganhar. Podemos ver os resultados das últimas décadas em que a engrenagem esteve sempre a funcionar, e para mim é apenas uma questão de continuar a melhorar”.

Vasseur admitiu que na Fórmula 1 “nada é eterno e se olharmos para algumas equipas que se encontravam numa situação muito dominante há alguns anos atrás, hoje já não é assim”, acrescentando que “não é preciso tomar a mesma direção de como foram estas últimas décadas ou os últimos 20 anos, e vai ficar assim nos próximos 40 anos. A F1 é um mundo em mudança e só temos de nos concentrar no trabalho, no desempenho, e tudo é possível”.

Foto: Twitter Scuderia Ferrari