F1, Frédéric Vasseur: “Temos de ser mais cínicos e eficazes na forma como gerimos as corridas” | AutoSport

Depois de ter sido apresentado através do curto vídeo, o SF-24 vai rodar em pista pela primeira vez no primeiro dia de filmagens, que é claro, os primeiros quilómetros dão à equipa a oportunidade de fazer o shakedown e permitem aos pilotos ter uma primeira ideia de como o carro se comporta em pista, depois de o terem avaliado no simulador nas últimas semanas.

Ainda no final do ano passado, Frédéric Vasseur tinha confirmado que a equipa iria alterar “95% dos componentes” no seu novo carro. Ainda assim, o responsável da Scuderia não quis que se tratasse de uma revolução ou uma mudança de conceito.

Vasseu admitiu, em comunicado da equipa, que “apresentar um novo carro ao mundo pela primeira vez é sempre um momento muito emocionante para mim e para os pilotos, mesmo que já estejamos todos a pensar no momento em que vamos enfrentar os nossos rivais em pista”. O chefe de equipa salientou que em 2024 a Ferrari tem “de começar onde parámos no final da época passada, quando fomos consistentemente os primeiros classificados, com o objetivo de melhorar constantemente em todas as áreas”.

O responsável sublinha que todos na equipa concordam que têm “de ser mais cínicos e eficazes na forma como gerimos as corridas, fazendo escolhas arrojadas, de modo a obter o melhor resultado possível em cada Grande Prémio”. Vasseur conta ainda, esperando “um campeonato muito disputado”, com “os nossos ‘tifosi’ de todo o mundo” para dar uma força extra aos seus pilotos.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA