F1, Frédéric Vasseur: Telefonema para Carlos Sainz “foi um dos mais difíceis da minha vida” | AutoSport

Toto Wolff revelou recentemente que mantém o respeito por Frédéric Vasseur e que a relação de amizade entre ambos não ficou beliscada pelo facto do responsável da Ferrari ter conseguido atrair Lewis Hamilton para a sua equipa. Enquanto isso, Vasseur classificou as chamadas telefónicas para Carlos Sainz, que perderá o lugar para o britânico na Scuderia, e para Toto Wolff como dois dos telefonemas mais difíceis da sua vida.

Esta situação surpreendeu quase toda a gente, mas Vasseur quis resolver a questão com o piloto espanhol, que ainda vai disputar a temporada de 2024 com as cores da Ferrari, apostando que Sainz irá manter o profissionalismo como demonstrou até agora. “Como podem imaginar, não foi a chamada mais fácil da minha vida”, disse Vasseur sobre o telefonema para Carlos Sainz sobre a sua substituição em 2025, por altura da apresentação do projeto da Ferrari para 2024. “Uma das mais difíceis, assim como a de Toto [Wolff]! Mas estou plenamente convencido de que ele é um piloto muito profissional, que compreende que temos uma longa época pela frente, uma grande oportunidade. Nesta situação, tem o apoio da equipa. Tivemos uma longa discussão, como podem imaginar, e vou dar todo o meu apoio ao Carlos. Está totalmente empenhado e sabemos que temos de fazer o trabalho juntos. Somos profissionais”.

Convencido que Sainz estará comprometido a 100% com a equipa italiana “até à última volta e à última curva da época”, Vasseur explicou que “a oportunidade com o Lewis [Hamilton] é algo que tem de ser considerado em qualquer caso. É o piloto com mais experiência, é uma grande oportunidade para nós. Não tem nada a ver com o Carlos. O Carlos fez um ótimo trabalho no ano passado, tenho a certeza que vai fazer um ótimo trabalho na próxima temporada, é muito profissional, temos uma boa relação. Mas as coisas são como são e temos de estar concentrados no futuro”.

O responsável da Ferrari garantiu que 2024 não será um ano de transição enquanto a sua equipa espera e se prepara para a chegada de Lewis Hamilton, renovando a crença nas vitórias em corridas na próxima temporada.