F1, Frédéric Vasseur sobre os abandonos em corrida: “às vezes foi o motor e às vezes Latifi” | AutoSport

Nos últimos 8 Grandes Prémios, a Alfa Romeo somou apenas 1 ponto, em Itália, com Zhou Guanyu a fechar o top 10 dessa prova. Curiosamente, desde o GP da Grã-Bretanha que tanto Zhou como Valtteri Bottas ficaram de fora uma vez devido a Nicholas Latifi. Isso não ajuda a explicar a pontuação fraca que os suíços têm tido ultimamente, mas Frédéric Vasseur não deixou escapar nessas duas ocasiões.

Após a desistência de Zhou durante a corrida de Singapura, Vasseur quando questionado sobre o azar da equipa nas últimas provas, afirmou que “não existe boa ou má sorte quando se trata de desistências. Às vezes foi algo técnico, às vezes foi o motor e às vezes Latifi”.

Em sete abandonos nas oito últimas corridas entre os dois pilotos da Alfa Romeo, duas devem-se a Latifi. Em Spa-Francorchamps, o piloto da Williams entrou em pião no meio do pelotão, depois de ter passado por cima da relva com as rodas, e para evitar o toque no FW44 do canadiano, Bottas teve de sair de pista e ficou preso sem conseguir regressar à corrida. Em Singapura, Zhou e Latifi discutiam o 18º posto quando o piloto canadiano, à entrada de uma curva, encostou o piloto chinês contra o muro e resultando no toque entre ambos e na desistência dos dois carros. Latifi foi penalizado com a perda de 5 lugares na grelha do Grande Prémio do Japão pelo incidente.